ثورة على طريقة مايا دياب









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: من على ظهر سيارتها الفارهة وقفت الفنانة اللبنانية مايا دياب تلوح بالعلم اللبناني بطريقتها، في شارع جانبي مطل على الحشود، لكنه بعيد عنهم، هي في مقدمة الصورة والحشود خلفية مناسبة للتصوير.

وعلق البعض ربما أتت لأجل جلسة تصوير ثورية، فالحدث عام وشامل ولابد من تسجيل الحضور.

لكنها عادت لتوجه كلمة للمتظاهرين في منطقة جل الديب منتقدة الحكومة التي سمت نفسها حكومة وحدة وطنية وهي حكومة أخصام، ولتتهمهم بالفساد والسرقة.

أما عبر حسابها على تويتر فكتبت: