اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: من على ظهر سيارتها الفارهة وقفت الفنانة اللبنانية مايا دياب تلوح بالعلم اللبناني بطريقتها، في شارع جانبي مطل على الحشود، لكنه بعيد عنهم، هي في مقدمة الصورة والحشود خلفية مناسبة للتصوير.
وعلق البعض ربما أتت لأجل جلسة تصوير ثورية، فالحدث عام وشامل ولابد من تسجيل الحضور.
لكنها عادت لتوجه كلمة للمتظاهرين في منطقة جل الديب منتقدة الحكومة التي سمت نفسها حكومة وحدة وطنية وهي حكومة أخصام، ولتتهمهم بالفساد والسرقة.
أما عبر حسابها على تويتر فكتبت:
كانت هذه تفاصيل خبر ثورة على طريقة مايا دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.