شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "خيبتنا" تعود للعرض فى موسمها الرابع وللسنة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء علي طلب الجمهور يعرض النجم محمد صبحي مسرحيته "خيبتنا " للموسم الرابع وللسنة الثانية يوم 23 نوفمبر 2019، حيث تلقي مخرج ومؤلف وبطل المسرحية محمد صبحي رسائل كثيرة ورغبات مكثفة عبر صفحته الرسمية لإعادة عرضها مرة أخري تزامنا مع العروض المسرحية الجديدة التي يستعد لها مسرح محمد صبحي بمدينة سما سنبل.

مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.