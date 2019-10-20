شكرا لقرائتكم خبر عن السقا والصاوى والبزاوى: حكاية "شهيد الشهامة" يجب تدريسها فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان أحمد السقا والفنان محمود البزاوى والفنان خالد الصاوى بتدريس حكاية محمود البنا "شهيد الشهامة" فى مناهج الطلبة بالمدارس ليتعلم منها الأبناء معنى الرجولة والشهامة.

وكتب أحمد السقا عبر حسابه على تويتر قائلا، "محمود البنا حكاية رجولة.. محتاجة تتدرس فى مناهج الطلبة دى أقل حاجه ممكن تتقدم ليه ونشرح ليهم يعنى أيه تكون دكر قدام الجبان.. محمود البنا لن ننساك أبدا".

الفنان محمود البزاوى كتب أيضا، "رمز الشهامة، الجدعنة، الرجولة، الإنسانية، والتربية، أعتقد أن حكايته الجميلة لازم تدرس فى المدارس ويبقى رمز التربية (محمود البنا)، وإن شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك.. ألف رحمة ونور عليك يا رب".

وكتب الفنان خالد الصاوى، "محمود البنا حكاية رجولة.. محتاجة تتدرس فى مناهج الطلبة دى أقل حاجه ممكن تتقدم ليه .. ونشرح لهم يعنى أيه تكون دكر قدام الجبان.. محمود البنا لن ننساك أبدا".

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وتعقد محكمة الأحداث بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين - محاكمة جنائية عاجلة - لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقضية المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".



أحمد السقا



السقا



محمد عبد الرحمن