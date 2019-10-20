شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ثلاثى مانيلا يعزف مؤلفات مصرية وعالمية فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة الفلبين بالقاهرة، وبحضور سفيرها سولبيشيو ام كونفيادو أمسية لثلاثى مانيلا للموسيقى، وذلك فى الثامنه مساء اليوم الأحد على المسرح الصغير، ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال المحلية والكلاسيكية العالمية إلى جانب عدد من المؤلفات المصرية. يذكر أن ثلاثى مانيلا للموسيقى تأسس عام 2017، ويضم العازفين دينيس سانتوس هوانج ( فيولينة )، أنتونى جوزيف اناكاى ( تشيللو ) والبلاردو جوكو جالانج ( بيانو ) الذين حصلوا على شهادات علمية متخصصة من جامعات سان فرانسيسكو، كونسرفتوار بوسطن وغيرها، قدم الثلاثى العديد من العروض الناجحة فى مختلف الدول بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة، كما شارك أعضاؤه كعازفين سوليست مع فرق الأوركسترا العالمية منها مانيلا السيمفونى، UST السيمفونى ونال استحسان الجمهور والنقاد.

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