شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد مع أحمد فهمى وأكرم حسنى فى "تيمون وبومبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان بيومى فؤاد إلى فريق عمل مسلسل "تيمون وبومبا"، الذى يخوض به كل من الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى السباق الرمضانى المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويعود فهمى وأكرم للعمل سوياً فى الدراما بعد عامين من تقديمهما "ريح المدام" فى شهر رمضان 2017.

وخاض أحمد فهمى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج، من إنتاج شركة سينرجى، وجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف في الحلقات.

أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.

وانتهى الفنان بيومى فؤاد من تصوير أكثر من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلم "ديدو" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وحمدى المرغنى ومحمد ثروت وهدى المفتى وآخرون، ويجسد من خلال أحداث العمل شخصية عالم مشهور يمتلك معملا يقوم بعدد من التجارب يحول أبطال الفيلم إلى أقزام فى إطار كوميدى.