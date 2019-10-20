راغب علامة: يا رب لا تهجر سما لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شارك الفنان اللبناني راغب علامة، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة ظهر خلالها ممسكًا بعلم لبنان. وكُتب على الصورة "خلي علمك يبقى عالي"، وصاحبها بتعليق "يا رب لا تهجر سما لبنان". يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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