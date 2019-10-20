لبلبة لـ"الخليج 365: "خفت أعمل دور ميتة ووالدتي تحفظت على عملى في فرحان ملازم اَدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تحدثت الفنانة لبلبة عن بعض الأعمال التي كانت تخشى المشاركة فيها، خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الفنانة لبلبة إنها كانت خائفة من المشاركة في مسلسل "الشارع اللي ورانا"، إذ كانت تشعر بالقلق من تجسيد دور "ميتة".

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وأضافت لبلبة، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الجمهور اعتاد عليها في الأدوار الكوميدية، ولذلك كانت تخشى تقديم هذا العمل، موضحة أن سيناريو العمل هو ما شجعها للمشاركة فيه.

وأشارت، أيضا، إلى أنها رفضت دورها في فيلم النعامة والطاووس 3 مرات، بسبب جرأته في تناول الأمور الجنسية بين الطرفين.

وأوضحت أن مخرج العمل محمد أبوسيف أصر على مشاركتها، وأقنعها في نهاية الأمر بالمشاركة في العمل، مؤكدة أنها تختار أدوارها وفق معايير محددة. ولفتت إلى أن والدتها كانت متحفظة على مشاركتها في فيلم "فرحان ملازم آدم"، مشيرة إلى أنها أقنعتها في نهاية الأمر.