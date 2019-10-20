تراند اليوم : صورة "عمرو دياب" و"الشربيني"تضع "رجاء الجداوي" في موقف محرج...



اضطرت الممثلة رجاء الجداوي إلى حذف صورة تجمعها بالمطرب الشهير عمرو دياب، والممثلة دينا الشربيني، خلال حضوره حفل توزيع جوائز "joy" على هامش منتدى الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

الجداوي التي تم تكريمها نشرت الصورة مع "الهضبة" و"الشربيني" وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "مرسي يا عمرو أنت ودينا على ضيافتك الجميلة.. بحبكم أوي يا ولاد.. ربنا يحفظكم".

غير أن الصورة أثارت تفاعلاً واسعًا بين متابعي الجداوي، واعتبرها البعض تأكيدًا لما يتردد عن زواج "الهضبة" بالشربيني، وهو الأمر الذي لم يتأكد رسميًا أو يتم نفيه حتى الآن.

وبدا أن تلك التعليقات تسببت في حرج للجداوي قامت على إثره بحذف الصورة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منعًا لإثارة حالة من الجدل واللغط.