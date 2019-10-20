تراند اليوم : "أحمد السقا" يطالب بتدريس قصة "شهيد الشهامة" في المدارس المصرية...

حظيت قضية مقتل الطالب محمود البنا، الشهير باسم "شهيد الشهامة" بتفاعل واسع من مختلف أطياف المجتمع المصري، في ظل مطالبات بإعدام المتهم محمد راجح.

وشغلت القضية التي تعقد أولى جلسات المحاكمة فيها اليوم، اهتمام الرأي العام في مصر، بعد أن قتل صبي في الثامنة عشر من عمره طالبًا في الثانوية، بعد أن طلب الأخير منه التوقف عن مضايقة فتاة.

وكان لافتًا دخول فنانين مصريين على الخط، مبدين تعاطفهم مع "شهيد الشهامة".

وكتب الفنان أحمد السقا عبر حسابه على موقع "تويتر": "محمود البنا حكاية رجولة ... محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي اقل حاجه ممكن تتقدم ليه ... ونشرح ليهم يعني ايه تكون دكر قدام الجبان .محمود البنا لن ننساك ابدا"، وأرفق تغريدته بوسم (هاشتاج) "#محمود_البنا".

فيما علق الفنان محمود البزاوي عبر حسابه على "تويتر": "#محمود_البنا رمز الشهامه ، الجدعنه ، الرجوله ، الإنسانيه و التربيه .. اعتقد ان حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ) .. و ان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك .. الف رحمه و نور عليك يا رب".

وكان القاتل ترصد للمجني عليه بعدما عاتبه على معاكسة فتاة في الشارع، فيما يتحدث البعض عن ضغوط على أسرة المجني عليه للتنازل من قبل أسرة المتهم التي قيل إنها تتمتع بنفوذ، وأن جد المتهم قيادة أمنية كبيرة.