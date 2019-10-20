أصالة تختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تختتم النجمة والمطربة السورية أصالة حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 وذلك يوم 13 نوفمبر 2019 على المسرح الكبير بقيادة المايسترو هانى فرحات.

ومن المقرر أن يكرم مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28 ما يقرب من 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى ومنهم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقى)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي.

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كما يتم تكريم الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير.

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية ( عمان ) ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو احمد عامر ، فرقة المايسترو مصطفى حلمي ، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ، فرقة المايسترو هاني فرحات ، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة كل من المايسترو مصطفى حلمى والمايسترو حازم القصبجى ، أوركسترا الموسيقار عمر خيرت.

كما تشارك فرقة الفنان وائل جسار بقيادة المايسترو عادل عياش ، فرقة بيت الموسيقى فى النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة المايسترو هياف ياسين ، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد حسن فكرى ، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة أنغام الشرق بقيادة المطرب ابراهيم فاروق ، فرقة كنوز الشرق بقيادة المطرب محمود درويش ، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال ، سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة ، فرقة الفن الصادق بقيادة المطرب اسماعيل صادق ، فرقة فن بقيادة المطرب يحيى عبد الحليم ، فرقة شموع بقيادة المطرب سعيد عثمان ، فرقة المطربة حنان ماضي ، فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة كل من المايسترو عبد الحميد عبد الغفار والمايسترو ايهاب عبد الغفار ، فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.