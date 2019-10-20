ملايين “أطيح واقف” تحاصر عبدالمجيد عبدالله

متابعة بتجــــــــــــرد: يعيش الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حالة نجاح استثنائية بعد طرح أغنيته الجديدة “أطيح واقف” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من أربعة ملايين مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات رمز، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، وحققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها إلكترونيًا.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالمجيد عبدالله يعاني منذ فترة من آلام مرضية في أذنه تتطلب منه الإبتعاد عن الأصوات الصاخبة والحفلات الغنائية لفترة لا يستهان بها.

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لمشاهدة فيديو أغنية “أطيح واقف”: