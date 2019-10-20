عاصي الحلاني يرافق المتظاهرين في لبنان

متابعة بتجــــــــــــرد: يرافق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني اللبنانيين الذين يشنّون مظاهرات واسعة على امتداد المناطق اللبنانية للمطالبة بحقوقهم منذ يومين.
وفي مختلف المناطق اللبنانية يرفع المتظاهرون من مختلف الفئات العمرية مطالبهم على وقع أغنية “بيكفي إنك لبناني” التي طرحها عاصي في عام 2008 وأصبحت اليوم نشيدًا في مختلف المناسبة الوطنية في لبنان.
ونشر عاصي الحلاني عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للأغنية من الظاهرات التي تملأ الشوارع في لبنان وكتب بتعليقه عليه: “الله يحمي لبنان”.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “بيكفي إنك لبناني” من كلمات الشاعر نزار فرنسيس وألحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا.
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