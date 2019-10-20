حسين الجسمي لجمهوره: “21 مليون نبضة حب”

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي بالنجاح الكبير الذي تحققه أغنيته الجديدة “مهم جدًا” ا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية في عيد الأضحى المنصرم. وبعد تخطى فيديو الأغنية الـ21 مليون مشاهدة كتب الجسمي عبر حسابه على موقع “تويتر”: “21 مليون نبضة حب وشكر لكم حبايبنا”. أغنية “مهم جدًا” من ألحان الجسمي نفسه، كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع وماستر حسام كامل. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تتصدّر المراتب الأولى عبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية. لمشاهدة فيديو أغنية “مهم جدا”:

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