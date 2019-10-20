عيسى المرزوق في الصدارة!

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد النجم الكويتي عيسى المرزوق أصداء أغنيته الجديدة “ابن روحي”، التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.
وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر رواجًا وطلبًا من الجمهور في عدد كبير من بلدان الخليج والوطن العربي.
أغنية “ابن روحي” من كلمات صباح المالكي، ألحان زياد يوسف، توزيع رمسن جورج، قيتار شيراك، ناي مراد نصير، كمان محمد عبداللطيف ومكس وماسترنغ مصطفى كمال.
تجدر الإشارة إلى أن فيديو الأغنية حقق نصف مليون مشاهدة في وقت قصير على طرحه.
لمشاهدة فيديو أغنية “ابن روحي”:
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