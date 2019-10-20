نضال الأحمدية تكشفُ سبب هجومها على سلافة معمار.. وتؤكّد: رح أحبس طليقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شنّ الفنان سيف الدين سبيعي هجومًا على الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عقب التعليقات التي أطلقتها على زوجته السّابقة الفنانة السّوريّة سلافة معمار.

وذلك خلال ظهور الأحمدية في مقطع فيديو وهي تتحدّث مع النجمة السّوريّة سوزان نجم الدين عن النجمات السّوريّات، وتطرّقها إلى الحديث عن معمار منتقدة أعمالها، ومتجاهلة موهبتها العالية، حيث قالت ساخرة : "ماذا قدمت

سلافة معمار وأين هي؟ … وأضافت : سلافة أصبحت خمسينية!".

وكان أوّل المدافعين عن الفنانة السّوريّة زوجها السّابق سيف الدين سبيعي على الرّغم من انفصالهما، فغردّ عبر تويتر قائلاً : "عدد 3 صفات للكائن الغريب نضال الأحمدية".

وعاد وكشف سبيعي في تدوينة أخرى أنّه تلقّى تهديدات من الإعلامية اللبنانية بالحبس، واصفًا إيّاها بالسّاحرة الشّريرة وكتب: "قال بدا تحبسني … كباريه الجرس … وين بتكون صافة المكنسة ؟!".

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ونشرت الأحمدية لمتابعي الجرس: "لو فنانة لبنانية طلعت وانتقدت الفنانات السّوريات مثل ما عملت سلافة معمار.. كيف رح بتكون ردة فعلكم كسوريين؟".

وتابعت: "هل من حقي دافع عن فناناتنا أو لأ، خصوصي إنه سلافة ما اعتذرت، ولم يكن لها ردة فعل إيجابية بالعكس دفشت زوجها أو طليقها وعم يشتمني، لهيك أنا ماخدته عالتحقيق ورح اربح الدعوة، وانشالله احبسه ولو لساعات".

يُشار أنّ هذه الأزمة بين الفنانات اللبنانيات والسّوريّات انتهت مع سلافة معمار بمصالحتها مع اللبنانية سيرين عبد النور ونادين نجيم في رمضان الماضي.

وأثار تعليق الإعلامية اللبنانية انتقادات واسعة ضدّها من قبل نجوم الفنّ السّوريّ، حيث خرج النجوم مدافعين عن معمار في ظلِّ التزام الأخيرة الصّمت وعدم الرّد.