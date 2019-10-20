وديع الشيخ.. هل هذا أكثرُ المواقف إحراجًا له؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان اللبناني وديع الشيخ لموقف محرج للغاية بعد إثارته لحالة من الهلع وسط المتظاهرين في لبنان، وهو في رفقة "البودي جارد" الخاصّين به، حيث تسببت مراسلة قناة Mtv لبنان في إحراجه كونها لم تعرف من هو.

وكشف مقطع فيديو تمّ تداوله عبر إحدى الحسابات الفنية المهتمّة بأخبار المشاهير عن تواجد وديع الشيخ وسط المتظاهرين اللبنانيين وسط حراسة "البودي جارد"، ووقتها كانت المراسلة تغطّي التظاهرات المندلعة في الأراضي اللبنانية طبقًا لمهامّ عملها، إلا أنّها تفاجئت بمجموعة من "البودي جارد" يهجمون على المكان.

وظهرت المراسلة وهي تؤكّد على عدم معرفتها بالفنان وديع الشيخ منوهًة في تغطيتها أنّ هناك شيئًا ما يحدث وسط حالة من الهلع فور ظهور الحارس الشّخصيّ وقالت: "مين حضرتك أنا ما بعرفك".

وبدا في بداية المقطع أنّها بالفعل لا تعرفه، حيث كان الحديث في إطار عرضها للأحداث بشكل عاديّ على أنّه تغطية، وأنّ هناك شبابًا قاطعين للطريق، وفور ظهور وديع الشيخ وجّهت حديثها له فقالت: "شو القصة مين

حضرتك في إشكال بهذه الأثناء للأسف هذا مش أول إشكال بين المتظاهرين".

وردّ عليها أحد حرّاسه الشخصيين قائلًا: "وديع الشيخ ما بتعرفيه يعني؟"، فقالت: "لا ونحنا كنا ع الهوا وكأن صار شيء وانضربنا نحن وانضربت الكاميرا وانت فايت في الساحة ثم تركته دون استكمال الحديث معه سوري أنا

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ما بعرفه".

وظهر وديع الشيخ في حالة حرج شديد خاصًة أنّ المراسلة لم تعرفه، إضافة إلى أنّه تأهّب للحديث معها لإجراء مقابلة تلفزيونية، ليعرفها بنفسه ويتحدّث عن نزوله للتظاهرات وسط حراسة "البودي جارد"، إلا أنّها تركته ولم

تكمل الحديث.

وكان الفنان اللبناني قد تعرّض لحالة إغماء مفاجئة في وقت سابق، أثناء إحيائه لحفل غنائيّ في بيروت قبل نحو أسبوعين في آخر ظهور له، حيث شعر بدوار أثناء تواجده على المسرح، وهو ما أفقده توازنه وسقط على الأرض

في حالة إغماء.