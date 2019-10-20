نانسي عجرم توجه رسالة لدعم لبنان

نشرت النجمة نانسي عجرم علم دولة لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأعربت نانسي عن شدة حبه وخوفها على وطنها الغالي، قائلة: "قوتنا بوحدتنا"، وذلك في الظروف الصعبة التي تمر بها دولة لبنان.

وشهدت لبنان في الفترة الأخيرة بعض الظروف العصيبة بسبب سلسلة من الحرائق الواسعة، الاثنين الماضي، عددًا من المناطق

اللبنانية، خاصة فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق لتتفجر بعدها تظاهرات عديدة فى أغلب المدن اللبنانية.

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