نيكول سابا تعتذر عن إحياء حفل غنائي

اعتذرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن إحياء حفل غنائي لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة المنيا المصرية بسبب الأوضاع الحالية في لبنان، موضحة في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “اعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا والقائمين عليها عن عدم قدرتي إحياء الحفل غداً وذلك نظراً للظروف التي نمرّ بها نحن اللبنانيون والتي يمرّ بها بلدي لبنان مما حال دون مجيئي وسفري الى القاهرة.. على أمل أن أراكم مجددا بحفل أخر ورجاءً أدعوا لبلدي”.

وكانت نيكول سابا، قد نشرت البوستر الرسمى الخاص بالحفل، وذلك من عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت على الصورة قائلة: “متحمسة لحفلتى بعد غد فى الجامعه المصرية للعلوم والتكنولوچيا”.

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وحققت نيكول سابا نجاحا كبيرًا في تقديم الأغاني المصرية وكان أبرز أغانيها” فارس أحلامي”، التى قامت بطرحها منذ ما يقرب من تسع سنوات.

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يشار أن نيكول سابا تزوجت من يوسف الخال عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم “نيكول”.

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