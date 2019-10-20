تغريدة جديدة لأصالة عن "الخيانة الزوجية"

أثارت أحدث تغريدة للفنانة أصالة على "تويتر" عاصفة من التساؤلات ، حول مصير علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان، وعلقت على التظاهرات الدائرة في لبنان من خلال تشبيهها للشعب بالمرأة التي تتعرض للخيانة من زوجها، وهو ما فتح الباب مجدداً أمام الأنباء التي تتحدث عن تعرض أصالة ذاتها للخيانة الزوجية وقرب انفصالها عن زوجها بعد اكتشافها أمر هذه الخيانة.

وكانت أصالة في مقابلات معها، قد اعترفت أنّها تفكّر أحياناً بالانفصال عن زوجها لكنّها تعود وتغير رأيها، مؤكّدة أنّ غيرتها العمياء، تسبّبتْ في وقوع خلافات كثيرة بينهما، كانت تنتهي بالاتّفاق على الانفصال.

وقالت في مقابلة لها "معظم الخلافات تكون بسبب هبلي وغيرتي العمياء".

الجدير بالذكر أن أصالة قد عانت الخيانة في زواجها الأول من أيمن الذهبي، وظلّت مسألة الخيانة تؤرقها إلى درجة الغيرة العمياء التي تسبّبت بخلافاتها مع العريان، والتي أوصلت العلاقة بينهما في الفترة الأخيرة، إلى طريق مسدود.

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