شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء: الحلقة الأولى من "بلا دليل" تفك طلاسم باقى حلقات المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت مؤلفة مسلسل "بلا دليل" لمشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل والذى سيتم عرضها يوم الاثنين المقبل بداء من الساعة الثامنة مساء على قناة cbc و11 مساء على قناة cbc drama، وأضافت أن الحلقة الأولى تقدم جميع شخصيات المسلسل المشتبة بهم فى جريمة القتل التى تدور حولها أحداث المسلسل.

وقالت، لـ"الخليج 365"، اللى هيركز فى الحلقة الأولى من بلا دليل هيحل "اللغز" وأضافت أنها تتمنى أن يعجب المسلسل المشاهدين وأن يكون عند حسن ظنهم.

"بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي وبطولة النجم خالد سليم ودرة ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.