بعد "حبيبتي من تخون".. هذا ما قاله طارق صبري عن ميرنا نور الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

خاضت الفنانة ميرنا نور الدين، بطولة حكاية "حبيبتي من تخون" ضمن حكايات مسلسل"نصيبي وقسمتك 3"، أمام الفنان طارق صبري.

وأعرب صبري، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن سعادته بالتعاون مع ميرنا في هذه التجربة الدرامية، مؤكدًا أنها فنانة موهوبة "ولسه عندها كتير تقدمه في الدراما".

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وأضاف: "كل أسرة المسلسل هم اللي نجحوا العمل، مش أنا خالص، ولا الورق ولا المخرج فقط، والحدوتة تحتوي على فريق عمل مجتهد ومحترم، وكل واحد بطل في مكانه، وهو ما كان سببًا في نجاح الحدوتة، ومبسوط جدًا إني اشتغلت مع كل فريق العمل".

وجسد طارق صبري، بالمسلسل شخصية تدعي "سيف" وهو صاحب شركة قطع غيار دراجات نارية، و"حبيبتي من تخون" تناقش مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية وكيف تسبب في تدمير حياة الأشخاص؟

"حبيبتى من تخون" هى الحكاية السابعة فى حكايات الجزء الثالث من "نصيبيى وقمستك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج سينرجي وأحمد عبد العاطى، وبطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، انجى خطاب، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهي.