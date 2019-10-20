بعد فوزه بجائزة.. سارة عبدالرحمن عن فيلمها "لما جت عشرة": "متحمسة تتفرجوا عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الفنانة سارة عن الرحمن عن فوز فيلم "لما جت عشرة" بجائزة في مهرجان شنيت الدولى للأفلام القصيرة.

ونشرت عبدالرحمن صورة لمشهد من الفيلم تظهر به، وعلقت: "فوز فيلم لما جت عشرة إخراج چيلان عوف في مهرجان شنيت الدولي، فخورة إني جزء من الفيلم ده، ومتحمسة جدا إنكم تتفرجوا عليه".

ويقام مهرجان "شينت" الدولي للأفلام القصيرة في القاهرة، وبدأت فعالياته يوم 18 أكتوبر الجاري، وتنتهي فعالياته يوم 21 من الشهر نفسه.