تراند اليوم : مايا دياب تعتلي سيارتها وترقص وسط تظاهرات لبنان...



نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مقطع فيديو لها، أثناء مشاركتها في التظاهرات التي تجتاح لبنان منذ أيام، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية ونية الحكومة فرض رسوم جديدة على خدمات افنترنت وخاصة "واتساب".

وظهرت "دياب" وهي تعتلي سيارتها وتحمل علم لبنان وتؤدي رقصة فرحًا بما وصفتها "ثورة لبنان".

ويشهد لبنان موجة احتجاجات كبيرة لتردي الأوضاع الاقتصادية، وشارك في التظاهرات عدد كبير من الفنانات اللاتي أثرن الجدل، حيث وصفهم نشطاء بـ"المنافقين" كونهم رفضوا ثورات الربيع العربي ولم يؤيدوها لعدم تأثير ذلك على حفلاتهم وأعمالهم الفنية وشاركوا في تظاهرات بلدهم.