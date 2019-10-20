تراند اليوم : صدمة في عدد من الدول العربية بعد وفاة نجم الكوميديا الشهير...

توفي أمس نجم كوميدي عربي شهير بعد صراع قصير مع المرض.

وفقدت الدراما الليبية أحد نجومها الكوميديين وهو الفنان الراحل صالح الأبيض بعد وفاته أمس السبت في إحدى مستشفيات تونس.

وسيجري اليوم نقل الجثمان إلى بنغازي تمهيدًا لدفنه .

وحقق الأبيض شهرة واسعة في ليبيا عام 2006 بعد قيامه ببطولة مسلسل "الطيب درويش" الذي كان يعتبر نقلة كبرى في عالم الدراما الليبية وفي حياة الفنان الراحل أيضا حيث انتقل إلى نجوم الصف الأول وحقق شهرة واسعة في ليبيا وبعض دول شمال أفريقيا.

