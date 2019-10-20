فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. حليمة بولند تتعرض لموقف محرج بعد تمزق فستانها...

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نشر حساب على موقع "إنستجرام" فيديو للإعلامية الكويتية حليمة، وقد تعرضت لموقف صعب خلال تقديمها حفل فنانين عراقيين، أقيم في أحد فنادق الكويت، وذلك بحضور جماهيري كبير.
وتعرضت حليمة بولند إلى تمزيف فستانها قبل تقديم فقرات الحفل، معبرة عن غضبها وحزنها، واعتبرت ان ذلك من الحسد، قائلة بلهجتها الكويتية:« انشق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة».
وأحدث الفيديو جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا حليمة بولند تتحدث بطريقة مستفزة وكأنها "تتدلع وتغري مشاهديها".

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. حليمه بولند انشق نفنوفها قبل تقديمها للحفل . . مساحه اعلانيه خاليه للحجز دايركت او واتساب . . ‬ ‫.‬ ‫ .‬

A post shared by بيفور (@be4andafter) on

A post shared by بيفور (@be4andafter) on Oct 18, 2019 at 1:45pm PDT

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