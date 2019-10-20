نبيلة عبيد تستعيد ذكريات زيجاتها المتعددة: هذه أسوء زيجة في حياتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عن عدد زيجاتها والمعاناة التي وجدتها خلال زيجاتها للمرة الأولى، ونصيحتها للبنات المقبلين على الزواج.

نبيلة عبيد، قالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “تزوجت 3 مرات في حياتي، أول زواج لي كان متعبًا جدًا، كان من المخرج عاطف سالم بسبب فارق السن وهو أمر لا أنصح به لأي بنت صغيرة بيكون فيه غيرة من الطرف اللي حاسس بكبر سنة”.

وأضافت: “كل واحد داخل يريد الزواج بي وهذا ما تسبب في جلوسي في المنزل بلا عمل، وهذا كان ضد طموحي الذي رسمته لحياتي وهو أن أكون فنانة لي تاريخي، ولي صديقة كان تقول لي قولي لمن يريد هذا الأمر ماشي وبعدين تتفاهموا ولكن لم أكن أرضى أو أكذب ويكون كل شيء واضح من البداية”.

Advertisements

وتابعت: “أنا مخططة لحياتي، وكل ما خططت له تم وحققته، وأنا أنصح أي سيدة شعرت أن زوجها يخونها لازم تكون عاقلة حتى تمر هذه الزوبعة وتكون نزوة وتنتهي وخصوصا لو فيه بيت وأولاد”.

وعن رأيها في المرأة في السينما والزواج السري، قالت: “على حسب ظروف الرجل والست إن كانت لا تسمح بأن يتم إعلان الزواج، ولكن الزواج جهر وإعلان ولكن لو ظروف قاسية وخارجة عن إرادتهم وارد ولكني لست مع هذا الأمر”.

وحول الشخصية الأفضل التي قدمتها قالت: “أقرب شخصية قدمتها كانت في فيلم (وسقطت في بحر العسل)، لأني عشت هذه التجربة وكانت أول رواية أخذتها ورشحها لي إحسان عبدالقدوس، ولما كنا ننفذها كنت عايشة التجربة وكنت تعبانة منها جدا”.