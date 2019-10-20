شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض عن عمر يناهز 58 عاماً والان مع التفاصيل

توفي الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض، السبت، عن عمر ناهز 58 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مقرب من أسرة الأبيض، أن الفنان الراحل توفي بعد تدهور حالته الصحية بأحد مستشفيات تونس.

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وكان "الأبيض" عانى من مرض الفشل الكلوي، واضطر بسببه لإجراء جراحة زرع كلية في الصين مؤخراً.

وعاش الفنان الراحل في مدينة بنغازي، وعُرِف عنه نقده الكوميدي اللاذع للأوضاع في ليبيا، من خلال نشاطه المسرحي والتلفزيوني والإذاعي.

وأثرت العديد من أعماله في الواقع الليبي، كما كان الحال مع مسرحية "كوّشي يا كوشة" التي عرضت عام 2008، وبرنامج "أبيض شو" إبان أحداث الثورة الليبية سنة 2011 ، وأعمال كثيرة أخرى.