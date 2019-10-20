مايا دياب تشارك في مظاهرات لبنان: “رح نكون أقوى”

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ​مايا دياب​ في التظاهرات التي تعم الأراضي اللبنانية، حيث انضمت الى المحتجين في منطقة جل الديب وطالبت معهم بإسقاط النظام اللبناني.

ونشرت مايا دياب عبر حسابها على موقع “إنستجرام” مجموعة من الفيديوهات من مشاركتها في الإعتصام. وبدت في أحد الفيديوهات وهي توجة كلمة للمعتصمين وتقول لهم فيها: “نحن كل يوم رح نكون أقوى”.

وكانت مايا دياب قد رافقت المتظاهرين منذ اللحظة الأولى على بدء تحركهم السلمي في وجه الفساد السائد في لبنان، وأطلقت سلسلة من التغريدات عبر حسابها على “تويتر” طالبت فيها بتنحي الطبقة الحاكمة من أجل لبنان أفضل.

واستعانت مايا بكلمة للإمام موسى الصدر جاء فيها: “أنتم أيها السياسيون آفة لبنان وبلاؤه وانجرافه ومرضه وكل مصيبة، إنكم الأزمة، إرحلوا عن لبنان”.