مصالحة تاريخية بين أحلام وراغب علامة.. إليكم ما حصل!

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متابعة بتجــــــــــــرد: شهدت الحلقة الأخيرة من مرحلة “الصوت وبس” بالموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي” اكتمال فرق نجوم لجنة التحكيم راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد، تمهيدًا لبدء مرحلة المواجهات بداية من الأسبوع المقبل.
وشهدت الحلقة مصالحة تاريخية بين أحلام وراغب علامة بعدما اعترف الأخير أن الخلافات بينهما كثيرة ولكنها لا تمنع المحبة.
وتنازل راغب علامة لـ أحلام طوعًا عن موهبة مصرية كهدية، كما تم الكشف عن تعديل جديد في تصفيات المواهب حيث تقرر لأول مرة في ذا فويس اجراء تصفيات للمواهب قبل مرحلة المواجهة لاختيار الأفضل قبل العروض المباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “ذا فويس” يُعرض مساء كل سبت أسبوعيًا عبر شاشة “ام بي سي”.
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