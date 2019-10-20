أحلام تتألق بإطلالة كاجوال أكثر من رائعة – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تطلّ النجمة الإماراتية أحلام في الحلقات الأسوبعية من برنامج “ذا فويس” بموسمه الخامس عبر شاشة “ام بي سي”.

وقد ظهرت أحلام في حلقة السبت 19 تشرين الأوّل/أكتوبر بإطلالة كاجوال أكثر من رائعة مع أعضاء فريقها في البرنامج خلال البروفات على الأغنيات التي ستجمعهم في مرحلة “المواجهة” ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وتألقت أحلام بـ”أوفيرول جينز” وتسريحة شعر بسيطة، فبدت بكامل أناقتها وحصدت صورها عشرات آلاف الإعجابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويشارك في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” بموسمه الخامس إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

على صعيد آخر، تنشغل أحلام بالعمل على ألبومها الجديد منذ أشهر عدّة. وينتظر جمهورها الألبوم بفارغ الصبر للإستماع إلى الأغاني التي اختارتها لهم.