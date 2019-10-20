رفع فيلم "أنت حبيبى وبس" من السينمات بعد تذيل قائمة أفلام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت بعض السينمات فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة المطربة بوسى ومحمود الليثى، من أغلب القاعات، وذلك بعدما تذيل قائمة أفلام عيد الأضحى الماضى، محققا حتى الآن 3 ملايين جنيه فقط من انطلاق عرضه فى السينمات، علماً بأن الفيلم طرح وسط أفلام حققت 100 مليون جنيه مثل الفيل الأزرق وولاد رزق.
فيلم "إنت حبيب وبس" بطولة محمود الليثى، بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.
وجاءت قائمة أفلام منوسم عيد الأضحى الماضى كالتالى: فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وإخراج مروان حامد، وفيلم "ولاد رزق 2" بطولة النجم أحمد عز، واخراج طارق العريان، وفيلم "خيال مآته" بطولة النجم أحمد حلمى، وفيلم "الكنز 2" بطولة النجم محمد رمضان.
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