صور| عبير صبري بـ"الأسود" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة عبير صبري مجموعة صور لها عبر حسابها على إنستجرام، خلال وجودها في حفل زفاف نجل هاني شاكر. وظهرت عبير صبري بفستان أسود طويل، مفتوح من جانب واحد. واحتفل الفنان هاني شاكر بحفل زفاف ابنه شريف، مساء أول أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأحيى حفل الزفاف الفنان عمرو دياب.

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