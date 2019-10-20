شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقى "ستوديو مصر" بمهرجان أيام قرطاج السينمائية خارج التسابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض أيام قرطاج السينمائية الفيلم الوثائقى الطويل "فى ستوديو مصر" للمخرجة منى أسعد خارج المسابقات الرسمية بالمهرجان فى قسم خاص بالعروض المميزة، التى يحتفى بها لجودتها الفنية وموضوعاتها الفكرية التى تناقشها.

الفيلم يتناول موضوع طرح ستوديو مصر للخصخصة عام 2000، بعد عقود من خضوعه لإدارة القطاع العام، فأقدم فريق من الشباب عاشقى السينما والعاملين بها على تحديث الستوديو العريق، وبعد مرور 15 عامًا يتأمل الفريق هذه المغامرة "فى ستوديو مصر" تحية لعالم السينما السحرى، حيث يأخذنا ستوديو مصر في رحلته عبر الزمان والمكان، عبر التاريخ والخيال، عبر صداقات وتطلعات وأحلام.



الفيلم الوثائقي الطويل ستديو مصر للمخرجة مني اسعد

الفيلم من إخراج منى أسعد وهى من مواليد القاهرة عام 1956، ودرست الطب، لكنها اكتشفت عالم السينما حين عملت كطبيبة لفريق عمل فيلم "وداعًا بونابرت" للمخرج يوسف شاهين عام 1984 ثم فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصر الله عام 1987 وفي عام 1996، بدأت العمل في السينما كمساعد مخرج مع رضوان الكاشف ويسري نصر الله و في عام 2000، انضمت لفريق عمل شركة الإكسير للخدمات الفنية مع تولي الشركة إدارة ستوديو مصر وعملت كمنتج تنفيذي لأفلام الشركة التسجيلية من بينها فيلم "نفس طويل" عام 2012 وفيلم "جيران" عام 2009 للمخرجة تهاني راشد.