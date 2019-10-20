شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير "الأنسة فرح" لـ رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأنسة فرح"، هى وجميع أبطال العمل فى مدينة 6 أكتوبر ومنطقة التجمع الخامس، وجمعت المشاهد الأخيرة بين رانيا وأسماء أبو اليزيد ومحمد كيلانى وأخرون من النجوم.

"مسلسل الأنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وبطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.



كواليس التصوير

وصور أبطال المسلسل عددا من المشاهد فى مدينة الغردقة، حيث استغرق التصوير هناك 5 أيام كاملة وذلك بعد الانتهاء جزء من الأحداث فى أكثرمن ديكور بالقاهرة، ويسجل العمل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فى الدراما التليفزيونية حيث تقدم شخصية "فرح" التى تتمحور حولها الأحداث.

وتم تحديد موعد لعرض الموسم الأول من المسلسل مطلع نوفمبرالمقبل، والذى يتكون من 22 حلقة على إحدى القنوات العربية، والمسلسل تدور أحداثه حول "فرح" التى تجسد دورها أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة فى أوتيل مع استكمال دراستها بنفس الوقت وتمر بحادث يغير مجرى حياتها بينما تجسد رانيا يوسف دور والدتها خلال الأحداث والتى تظهر كسيدة تزوجت مبكراً وانجبت ابنتها وهذا السبب وراء فارق العمر القليل بينهما.