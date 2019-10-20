شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى: نجاح كليب "ملطشة قلوب" فاق توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "ملطشة قلوب" للمطرب مصطفى شوقى من تحقيق 4.5 مليون مشاهدة، وذلك بعد أقل من شهر طرحها على موقع يوتيوب، حيث نالت إعجاب جمهور مصطفى فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقى رامى سمير، وميكس وماستر هانى محروس.

وقال مصطفى شوقى، لـ ”الخليج 365”، إنه سعيد جدا بنجاح أغنية "ملطشة قلوب" وحصولها على ترند رقم واحد على يوتيوب فى العالم العربى ومصر، أن نجاح الأغنية فاق توقعاتى، من خلال السوشيال ميديا، وأتمنى أعمالى الغنائية تنال إعجاب جمهور بشكل مستمر.

"ملطشة القلوب" هى أول أغانى "فرى ميكس 5"، التى يعود بها نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات الشهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسنى، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.