صور| نادية الجندي بـ"جمبسوت" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة نادية الجندي مجموعة صور لها عبر حسابها بـ"إنستجرام". وظهرت الجندي في الصورة بـ"جمبسوت"، خلال حضورها حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر. واحتفل الفنان هاني شاكر بحفل زفاف ابنه شريف، مساء أول أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأحيا حفل الزفاف الفنان عمرو دياب.

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