صور| ياسمين صبري تبرز رشاقتها خلال ممارسة التمارين الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور أثناء ممارستها التمارين الرياضية الصباحية، عبر حسابها على إنستجرام. وكشفت الصور عن الرشاقة التي تتمتع بها ياسمين، بسبب ممارستها للرياضة بشكل يومي. وأثارت الصور إعجاب متابعيها، الذين عبروا عن إعجابهم برشاقتها. وكانت ياسمين قد أجابت مؤخرا عن أسئلة جمهورها، مؤكدة أنها ستقيم خارج مصر قريبا.

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