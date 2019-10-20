بالفيديو: نادين نسيب نجيم تشارك في تظاهرات لبنان.. وترد على الانتقادات

حرصت الممثلة نادين نسيب نجيم على مشاركة اللبنانيين في تحركهم المطلبي المحق من خلال صورة لها نشرتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وعبرت من خلالها عن انزعاجها من الوضع السياسي الحاصل في لبنان والازمات المتتالية والضرائب التي تفرض بشكل عشوائي، لتُفاجئ بتعليق ساهر من احدى متابعتها.

وحاولت المتابعة من خلال تعليقها اظهار النجمة اللبنانية على انها كاذبة، ونعتتها بتعبير نابي، حيث قالت لها: “انت بتعوي بالك بشعرك ومكياجك ووين بدك تسافري اسمحيلي فيها مش ظابطة معك”، لم تتمكن نادين من البقاء صامتة ازاء هذه الكلمات وردت عليها بكلام حاسم قالت فيه: “اول شي بس بدك تحكي معي كوني متلي وحبي وطنك قدي واعرفي الماضي تبعي قبل ما تتفلسفي، انا ما خلقت معلقة ذهب بتمي، بعرف شو يعني تعب ومجهود وبعرف قيمة الفقر وبعرف شو يعني ديون”.

وبالامس، حرصت النجمة اللبنانية على النزول الى الشارع وكانت مشاركتها فعالة مع المتظاهرين، وبدت في غاية الغضب وقررت استكمال هجومها على منتقديها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فوجّهت رسالة بأنها استغربت من قلّة عدد المتظاهرين وإن عدد الشعب اللبناني أربعة ملايين نسمة ولا يوجد في الشارع سوى مليون واحد.

وأضافت “ضحّيت وتركت أولادي في البيت واستغرق معي الطريق ساعتين، بس انتم من ينتقد الفنانين ليه قاعدين ببيوتكم، وينكم انزلوا”.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بكثافة واستغلوا كلام نجيم مع النجمة كارمن لبس لدعوة الشعب للنزول الى الشارع والمطالبة بحقوقهم.