بالفيديو: فستان حليمة بولند يتمزق ورد فعلها يعرضها للسخرية

أثارت المذيعة حليمة بولند ضجة كبيرة بعد نشرها مقطع فيديو عبرت فيه عن حزنها وغضبها بسبب تمزق فستانها قبل فترة قليلة من الحفل الذي تشارك به.
واستعرضت حليمة في المقطع المزق في الفستان وأكدت أنها أنهت ترتيب شعرها ومكياجها وما أن حاولت ترتدي فستانها وجدته ممزق، وقالت بنبرة صوتها المعروفة والملية بالدلع “انخزق النفنوف أعوذ بالله وبعد شوي تبلش الحفلة”، معتبرة الامر بأنه من الحسد والعين.
تفاعل الجمهور بشكل واسع من المقطع، لافتين الى انزعاجهم من صوتها وطريقتها في الحديث، وسخر العديد من المشاهدين منها وطلبوا ان تنحف أو تختار فستاناً أكبر كي لا يتمزق.
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