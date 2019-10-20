كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو ياسين يعلن توقيت عرض حكاية "ماتيجي يا مليجي" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري السعودي أبها - x

17:05 - الفيحاء الفيصلي - x

19:00 - الحزم الدوري الفرنسي مارسيليا - x

21:00 - ستراسبورج الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد - x

17:30 - ليفربول الدوري الإسباني الدرجة الأولى إسبانيول - x

16:00 - فياريال أتلتيك بيلباو Advertisements - x

18:30 - بلد الوليد إشبيلية - x

21:00 - ليفانتي الدوري الإيطالي الدرجة A ساسولو - x

12:30 - انتر ميلان سامبدوريا - x

15:00 - روما ميلان - x

20:45 - ليتشي الدوري الألماني الدرجة الأولى هوفنهايم - x

18:00 - شالكه

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