كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو ياسين يعلن توقيت عرض حكاية "ماتيجي يا مليجي" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري السعودي
أبها
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17:05
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الفيحاء
الفيصلي
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19:00
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الحزم
الدوري الفرنسي
مارسيليا
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21:00
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ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد
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17:30
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الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إسبانيول
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16:00
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فياريال
أتلتيك بيلباو
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18:30
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بلد الوليد
إشبيلية
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21:00
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ليفانتي
الدوري الإيطالي الدرجة A
ساسولو
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12:30
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انتر ميلان
سامبدوريا
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15:00
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روما
ميلان
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20:45
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ليتشي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
هوفنهايم
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18:00
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شالكه