شاهد.. متظاهرون لبنانيون يحتفلون باستقالة اربعة وزراء من الحكومة!

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 04:51 صباحاً - أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ليل السبت، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة تحت ضغط الشارع، في خطوة رحب بها المعتصمون في وسط بيروت.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي عقده شمال بيروت “توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم” لافتاً إلى أن حزبه “قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة”.

وفور سماعهم خبر استقالة الوزراء، احتفل المتظاهرون في وسط بيروت، مطالبين باستقالة باقي الكتل السياسية، في وقت أطلق المتظاهرون في مدينة طرابلس شمالاً المفرقعات النارية احتفالاً.