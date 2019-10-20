فيفي عبده تستعيد ذكريات شبابها بـ “امرأة وخمسة رجال”

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 04:51 صباحاً - استعادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ذكريات ايام شبابها بصورة من فيلم قامت ببطولته منذ اكثر من عشرين عاما.

فقد نشرت فيفي عبده، عبر حسابها على انستغرام، صورة قديمة لها وعلقت قائلة: “‏يا مساء الفل من مصر أم الدنيا الصورة دي من فيلم امرأة وخمس رجال أكمل لك الباقي بكرة بحبك اوي”.