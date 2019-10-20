شكرا لقرائتكم العثور على "سوللي" جثة.. نجمة كورية شهيرة تنتحر شنقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثروا بعد ظهر اليوم الاثنين على Sulli المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الكورية الجنوبية الشهيرة، منتحرة شنقاً في منزلها بجنوب العاصمة سيول، على حد ما بثت عدة وكالات، نقلا عن مصدر بالشرطة، ذكر أن مدير أعمالها توجه إلى منزلها بعد أن عجز عن الاتصال بها طوال أمس وصباح اليوم، فوجدها ميتة واتصل بالشرطة.

وكانت "سوللي" المالكة حسابا في Instagram يتابعها فيه أكثر من 5 ملايين، تحدثت في برنامج تلفزيوني استضافها الأسبوع الماضي، عن معاناتها من الاكتئاب، وقالت إنها تتظاهر بالسعادة وإن حياتها فارغة، وإن حالات من التنمر والإساءات تتعرض لها عبر الإنترنت تؤثر فيها وتجرح مشاعرها ووجدانها، خصوصا بعد انتشار صورة لها "بالخطأ" وهي عارية الصدر في بث مباشر على "إنستغرام" قبل شهر، وهو ما أحدث ضجة في كوريا المحافظة على عاداتها وتقاليدها.

سوللي

والمعروف عن "سوللي" البالغة 25 سنة، أنها بدأت مسيرتها الفنية عام 2005 في دراما Ballad of Seo Dong الشهيرة، وكانت وقتها طفلة عمرها 11 سنة تقريبا. كما المعروف أنها كانت عضوا بفرقة f(x) الموسيقية، والمقتصرة عضويتها على الإناث فقط، لكنها غادرتها في 2015 للتركيز أكثر على التمثيل. أما اسمها الحقيقي، فهوChoi Jin-ri وهي الابنة الوحيدة لأسرتها المكونة من والديها وشقيقين أكبر سنا منها.

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ومنذ توقف سولي لأنشطتها كمغنية كانت تعد شخصية جدلية في عالم الترفيه والمجتمع الكوري نظرا لتصرفاتها ومنشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت عادة ما تتلقى موجة من الغضب والتعليقات السلبية من قبل الجمهور حول أسلوب حياتها.

هذا وشاركت سولي العام الماضي في أحد البرامج الواقعية وقالت إنها كانت تعاني من اضطرابات الهلع منذ الصغر وإنها أصبحت وحيدة.

هذا ورجح الجمهور بعد ظهور خبر الوفاة أن أحد أسباب الوفاة هو التنمر عبر الإنترنت الذي كانت تتعرض له الفنانة على منشوراتها وحياتها الخاصة لتعبر باكية وفي آخر بث مباشر لها عبر إنستغرام "أنا لست بشخص سيئ".