وائل جسار ومروة ناجى يحيون الليلة العاشرة من ليالى مهرجان الموسيقى العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجوم وائل جسار ومروة ناجى وهمام إبراهيم الليلة العاشرة من ليالى مهرجان الموسيقى العربية وذلك على المسرح الكبير بقيادة عادل عايش.

مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح في إثراء الساحة الفنية في مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية في إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع.

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وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية ( عمان ) ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو احمد عامر ، فرقة المايسترو مصطفى حلمي ، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ، فرقة المايسترو هاني فرحات ، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة كل من المايسترو مصطفى حلمى والمايسترو حازم القصبجى ، أوركسترا الموسيقار عمر خيرت ، فرقة الفنان وائل جسار بقيادة المايسترو عادل عياش ، فرقة بيت الموسيقى فى النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة المايسترو هياف ياسين ، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد حسن فكرى ، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة أنغام الشرق بقيادة المطرب ابراهيم فاروق ، فرقة كنوز الشرق بقيادة المطرب محمود درويش ، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال ، سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة ، فرقة الفن الصادق بقيادة المطرب اسماعيل صادق ، فرقة فن بقيادة المطرب يحيى عبد الحليم ، فرقة شموع بقيادة المطرب سعيد عثمان ، فرقة المطربة حنان ماضي ، فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة كل من المايسترو عبد الحميد عبد الغفار والمايسترو ايهاب عبد الغفار ، فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام.