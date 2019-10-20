فيديو| شريف منير يكشف عن خطأ كاد يتسبب في مصرعهم خلال تصوير "من 30 سنة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشف الفنان شريف منير عن خطأ خلال تصوير فيلم "من 30 سنة"، كاد أن يتسبب في وفاتهم.
وأضاف منير، خلال برنامجه "أنا وبنتي"، الذي يقدمه مع ابنته أسما، أنه أكتشف هدوء ميرفت أمين في هذا الموقف.
وتابع: "في مشهد غرق العربية في المياه، كنا بنصور في حمام سباحة في لندن، والعربية تحت المياه، وفي لحظة كنت هدمر فريق العمل، لأني بغطس عشان أحاول افتح الأبواب، والعربية كانت مفرغة من أسفل، وكانت أبوابها ملحومة عشان ماتفتحش".
واستطرد: "في باب مكنش ملحوم كويس، فالباب اتفتح منه جزء، فالعربية اتلمت بسرعة، نور نزلت بسرعة، وأحمد فؤاد سليم كان في دوبلير مكانه".
واختتم: "لكن مدام ميرفت قعدت تبعد المياه عنها، وتقول معقول يا جماعة كده، أنا ونور بنزعق ونفسنا اتقطع، وهي في قمة الهدوء".
يذكر أن فيلم "من 30 سنة" بطولة أحمد السقا ومنى زكي وشريف منير ونور وصلاح عبدالله وميرفت أمين وجميلة عوض ومحمد مهران، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.
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