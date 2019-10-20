السقا عن قصة شهيد الشهامة: "لازم تدرس ونعرف يعني إيه تكون دكر قدام الجبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

طالب الفنان أحمد السقا بضرورة أن تدرس حكاية محمود البنا "شهيد الشهامة"، في المدارس، ليتعلم منها الأبناء معنى الرجولة والشهامة.

وكتب السقا عبر حسابه بـ"تويتر": "محمود البنا حكاية رجولة ... محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي أقل حاجة ممكن تتقدم ليه ... ونشرح ليهم يعني إيه تكون دكر قدام الجبان، محمود البنا لن ننساك ابدا"

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يذكر أن الفنان محمود البزاوي تفاعل أيضا مع قصة محمود البنا 17 عامًا الذي دفع حياته ثمنًا لشهامته وإنسانيته، وطالب بضرورة تدريس قصته في المناهج.

ونشر البزاوي صورة لـ"البنا"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، وعلق: "محمود البنا رمز الشهامة، الجدعنة، الرجولة، الإنسانية، و التربية.. أعتقد إن حكايته الجميلة لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربية ( محمود البنا ).. و إن شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك .. الف رحمه و نور عليك يا رب".

بداية القصة سطر بطولتها شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، تمسك بالمبادئ والقيم، محاولا الحفاظ على كرامة فتاة، تحرش بها شاب جامعى فكانت عقوبة معاتبته له هى القتل، على يد أربعة أشخاص ترأسهم "محمد أشرف راجح" المتهم الرئيسى، طالب بجامعة السادات، وشاركه كل من إسلام عواد 17 عامًا، مصطفى محمد 17 عامًا و"إسلام أ أ"، 17 سنة، مقيمين جميعًا بمدينة تلا.