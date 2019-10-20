مشادة بين نجيب ساويرس ونيكول سابا.. والأول: متاخديش بنط على حسابي



قال رجل الأعمال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على تويتر: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

وعبّرت الفنانة نيكول سابا، عن غضبها من التغريدة قائلة:"والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش

فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو".وقام نجيب ساويرس، بالرد عليها والدفاع عن نفسه قائلًا :"احنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودى شهرتنا إحنا أخف دم شعب على الإطلاق وبنضحك على مشاكلنا وحكومتنا وبنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لأ مليش فى دول والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا وحضرتك متاخديش بنط على حسابى".