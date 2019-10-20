تراند اليوم : السقا يطالب بتدريس حادث محمود البنا في مناهج التعليم

تفاعل الفنان أحمد السقا مع واقعة مقتل ضحية الشهامة والرجولة، محمود البنا، مطالبا المسئولين بتدريس حادثة مقتله في مناهد التعليم، حتي يعرف الطلبة مقدار تضحيته وأن يتعلموا القيم الأخلاقية التي راج ضحيتها الطالب الشهيد.

ونشر “السقا”، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة مرسومة لمحمود البنا، وأرفقتها بتعليق قائلا: “محمود البنا حكاية رجولة … محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي اقل حاجه ممكن تتقدم ليه … ونشرح ليهم يعني ايه تكون دكر قدام الجبان .محمود البنا لن ننساك ابدا”.