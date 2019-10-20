ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بأسلوب جديد

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 02:55 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صوراً جديدة لها، عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت من خلالها قوامها الممشوق، وتضاريس جسدها.

وقد اعتمدت ياسمين صبري في الصور أسلوبا جديدا حيث انها اكتفت باظهار خيالها بوضعيات مختلفة أثناء قيامها بتمارين رياضية.

وقد نالت صور ياسمين صبري التي يتابعها حوالي ثمانية مليون متابع على انستغرام اعجاب متابعيها والذي تغزلوا بجمالها ورشاقتها في تعليقاتهم.

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