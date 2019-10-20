نكتة عن مظاهرات لبنان تعرض نجيب ساويرس للهجوم

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 02:55 صباحاً - في الوقت الذي تشهد العاصمة اللبنانية، بيروت ومناطق عدة تحركات احتجاجية غير مسبوقة منذ سنوات فإن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وجد في هذا الامر مناسبة لاطلاق بعض النكت.

فقد نشر رجل الاعمال المصري نكتة عبر حسابه على تويتر كان مضمونها: “قاعد بباتفرج علي مظاهرات لبنان أول ماحسيت مراتي دخلت حولت علي حرب اليمن”.

وقد تعرض ساويرس للهجوم من قبل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا كان منهم الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي ردت عليه قائلة: “والله افتكر لما بلدك قامت فيها مظاهرة ما حدش فينا نكّت عليها!! والغريب انو حضرتك حتى تتبنّى هاي النكتة يعني مستخفّ باحساس شعبها يلي ما بتخايل هلّق وقت انك تنكّت معو!”.

بدوره رد نجيب ساويرس على نيكول سابا قائلا: “أحنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت و دى شهرتنا أحنا أخف دم شعب على الإطلاق و بنضحك على مشاكلنا و حكومتنا و بنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول و الضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان و اليمن و سوريا و حضرتك متاخديش بنط على حسابى !”.

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غير ان نجيب ساويرس وجد من يدافع عن نكته حتى من اللبنانيين، حيث كتب الاعلامي اللبناني جمال فياض: “ما اعتقدش أن النكته دي تستاهل هذا الأخذ والردّ ، أنا شخصياً إعتبرتها مجرّد ممازحة، لا بل مجاملة … فيها إيه يعني؟، نحن لسنا في كارثة وحداد حتى كل واحد يطلع يلوم ويعمل فيها بطولات ويا ساتر يا رب لأن واحد قال كلمه فيها ممازحة، تظاهرات لبنان فيها جمال وأناقة فلماذا نريدها جنازة؟”